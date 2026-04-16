New York’un kalbi Manhattan’da yükselen ve mimari sınırları zorlayan "kalem kule" konseptindeki 262 Fifth Avenue projesi tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 262 metre yüksekliğiyle Beşinci Cadde’nin en yüksek konut binası unvanını alan gökdelen, özellikle bir cepheye yaslanan mekanik çekirdek tasarımı sayesinde iç mekanlarda kolon kullanımını tamamen ortadan kaldırarak kesintisiz bir panoramik manzara sunuyor.

Sadece 26 ultra lüks dairenin yer aldığı 54 katlı bu butik projede, tam kat daireler ve geniş dubleksler bulunurken, fiyatların 7,5 milyon dolardan başladığı belirtiliyor.

Binanın giriş katlarında bölgedeki tarihi dokuyu koruyan eski bir cephe muhafaza edilirken, çatı katında Empire State Binası manzaralı bir sonsuzluk havuzu ve kapsamlı sosyal donatı alanları yer alıyor.

Özel gösterimlerin 2026 yılında başlaması planlanan kule, hem mühendislik harikası ince yapısı hem de sunduğu yüksek mahremiyetle küresel zenginlerin yeni çekim merkezi olmaya aday görünüyor.