Yapı, el yapımı ahşap sepetleriyle tanınan Longaberger Company için inşa edildi. Şirketin kurucusu Dave Longaberger, merkez binanın şirketin en çok satan ürünlerinden biri olan 'Medium Market Basket' modelinin birebir kopyası olmasını istedi. Mühendisler ve mimarlar ilk etapta bu fikrin uygulanabilirliği konusunda tereddüt yaşasa da proje hayata geçirildi.

DEV SEPET GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 180 bin metrekarelik kullanım alanına sahip yapı, dışarıdan bakıldığında devasa bir sepet gibi görünse de içinde modern bir ofis kompleksi barındırıyor. Binanın en dikkat çekici bölümü ise çatısındaki iki dev kulp. Toplam ağırlıkları yaklaşık 150 tonu bulan kulpların içine, kış aylarında buz oluşumunu önlemek için özel ısıtma sistemleri yerleştirildi. Böylece buzların cam çatıya düşerek zarar vermesinin önüne geçiliyor.

Mühendisler için en büyük zorluklardan biri, üst katların alt katlardan daha geniş tasarlanması oldu. Yapının taşıyıcı sistemi, bu alışılmadık geometriyi destekleyebilecek şekilde özel olarak geliştirildi. Bu nedenle bina, yalnızca ilginç görünümüyle değil, mühendislik çözümleriyle de dikkat çekiyor.

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Bir dönem binlerce çalışana ev sahipliği yapan Longaberger Company'nin faaliyetlerini durdurmasının ardından yapı boş kaldı. Ancak 'Big Basket' olarak bilinen bina yıllar içinde Ohio'nun simgelerinden biri haline geldi. Son yıllarda otel, karma kullanım alanı veya ticari merkez olarak değerlendirilmesi için çeşitli projeler gündeme gelirken, yapı hâlâ bölgenin en tanınan mimari simgeleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 30 milyon dolarlık maliyetle inşa edilen dev sepet, bugün yalnızca sıra dışı mimarisiyle değil, mühendislik sınırlarını zorlayan tasarımıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, yapının dünyanın en dikkat çekici 'novelty architecture' yani nesne biçiminde tasarlanmış yapılarından biri olduğunu belirtiyor.