Yaklaşık 24 metre çapındaki bina, 28 bin metreküpü aşan iç hacme sahip. Uzaktan dev bir çaydanlık heykeli gibi görünen yapı, aslında ziyaretçilerin gezebildiği çok katlı bir kompleks olarak hizmet veriyor.

İÇİNDE OTELDEN GÖZLEM TERASINA KADAR HER ŞEY VAR

Toplam 15 kattan oluşan yapının içinde butik otel, sanat galerisi, etkinlik alanları ve en üst bölümde seyir terası yer alıyor. Çay kültürünü tanıtmak amacıyla inşa edilen bina, bugün bölgenin en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri haline geldi. Hemen yanında ise dev bir çay fincanı şeklinde tasarlanan ikinci bir yapı bulunuyor.

EN BÜYÜK ZORLUK DENGEYİ SAĞLAMAKTI

Çaydanlık formu nedeniyle yapının alt kısmı dar, orta bölümü ise oldukça geniş tasarlandı. Bu durum mühendisler için önemli bir denge problemi oluşturdu. Yapıda kullanılan özel taşıyıcı sistem sayesinde yükler bina geneline dağıtılarak güvenli ve sağlam bir yapı oluşturuldu. Ayrıca yuvarlak dış tasarımın rüzgâr yüklerine karşı dayanıklı olabilmesi için ayrıntılı mühendislik hesaplamaları yapıldı.

Yaklaşık 80 milyon yuan maliyetle tamamlanan Meitan Çay Müzesi, bugün hem mimarisi hem de mühendislik çözümleriyle dünyanın en ilginç tematik yapılarından biri olarak gösteriliyor.