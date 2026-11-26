ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde inşa edilen ve Eylül 2023 yılında kapılarını açan Sphere, dünyanın en büyük küresel yapısı olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 2,3 milyar dolarlık maliyetiyle şehrin tarihindeki en pahalı eğlence tesisi unvanını taşıyan yapı; 112 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip.

1,2 MİLYON LED İLE ŞEHRİN SİLÜETİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Dış cephesi "Exosphere" olarak adlandırılan 54 bin metrekarelik dev bir ekranla kaplı olan bina, 1,2 milyon adet programlanabilir LED disk barındırıyor. Bu dış yüzey, markalar için 360 derecelik küresel bir reklam alanı sunarken; reklam dışındaki zamanlarda ise dev bir göz küresi, Dünya gezegeni veya çeşitli görsel animasyonlarla şehrin görünümünü değiştiriyor.

167 BİN HOPARLÖR VAR

Yaklaşık 18 bin 600 oturma ve 20 bin ayakta izleyici kapasitesine sahip olan yapının iç mekanında, seyircileri 360 derece saran 15 bin metrekarelik ve 16K çözünürlüğünde bir LED ekran yer alıyor.

Ses iletimi ise 167 bin hoparlörden oluşan "beamforming" teknolojisiyle sağlanarak salondaki her noktaya eşit düzeyde ses ulaştırılıyor.

ÇOK DUYULU KONSER

Yeni nesil bir konser arenası ve sinema salonu olarak tasarlanan Sphere; özel kamera sistemleriyle çekilen 4D filmlere, canlı müzik performanslarına ve UFC, boks, buz hokeyi seçmeleri ile espor turnuvaları gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

İçerideki koltuklarda bulunan dokunsal geri bildirim motorları ile ortama rüzgar, sıcaklık değişimi ve koku veren sistemler, etkinlikleri fiziksel bir deneyime dönüştürüyor.