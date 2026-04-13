Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou şehrinde inşa edilen ve "Gate to the East" (Doğu’nun Kapısı) olarak adlandırılan gökdelen, modern mimarinin ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan yapısıyla şehrin siluetindeki yerini aldı. İngiliz mimarlık firması RMJM tarafından tasarlanan yapı, dünyanın en büyük kapı şeklindeki binası olma özelliğini taşıyor.

İKİ AYRI KULE OLARAK YÜKSELİYOR

301.8 metre yüksekliğindeki gökdelen, zeminden iki ayrı kule olarak yükseliyor ve yaklaşık 238 metre yükseklikte birleşerek devasa bir kemer formunu oluşturuyor. Toplamda 88 kattan oluşan yapı; lüks konutlar, ofis alanları, beş yıldızlı bir otel ve en üst katlarında yer alan tematik gökyüzü bahçelerine ev sahipliği yapıyor. Binanın tasarımı, Suzhou’nun geleneksel mimarisinde sıkça rastlanan "ay kapılarından" esinlenerek hayata geçirildi.

SEMBOLİK BİR GİRİŞ NOKTASI

Jinji Gölü kıyısında yer alan yapı, şehrin batısındaki tarihi bölge ile doğusundaki modern gelişme alanını birbirine bağlayan sembolik bir giriş noktası olarak kurgulandı. İnşaat sürecinde, özellikle iki kulenin tepede birleştiği nokta için ileri seviye çelik ağ ve vibrasyon önleme teknolojileri kullanıldı.

HALK ARASINDA "BÜYÜK PANTOLON" DENİYOR

Resmi adı "Gate to the East" olmasına rağmen yapı, alışılagelmişin dışındaki formu nedeniyle yerel halk ve sosyal medya kullanıcıları arasında farklı bir isimle popülerlik kazandı. İki bacağı andıran dikey hatları sebebiyle bina, halk arasında "Büyük Pantolon" (Da Kucha) olarak anılmaya başlandı. Bu isimlendirme, yapının mimari formuyla ilgili dünya çapında bir bilinirlik oluştururken, Çin'deki sıra dışı gökdelen projeleri arasındaki yerini de pekiştirdi.