Çin’de yoğun yağışların şehirlerde oluşturduğu su birikimine karşı farklı bir altyapı yöntemi uygulanmaya başlandı. “Sünger şehir” olarak adlandırılan projelerde beton yüzeylerin yanı sıra yağmur suyunu emebilen, tutabilen ve depolayabilen alanlara yer verildi.

ŞEHRİN İÇİNE SUYU TUTAN ALANLAR YAPTILAR

Projeler kapsamında şehirlerde parklar, yeşil alanlar ve yapay sulak alanlar oluşturulurken, bazı yüzeylerde suyun toprağa geçmesine izin veren geçirgen malzemeler kullanıldı. Böylece yağmur suyunun doğrudan yüzeyde birikmesi yerine şehir içerisinde tutulması hedeflendi.

Şiddetli yağış sırasında yüzeye düşen suyun tamamının aynı anda kanalizasyon sistemine ulaşması yerine bir bölümü geçirgen yüzeyler ve yeşil alanlar tarafından tutuluyor. Su böylece şehir içinde emiliyor ve belirlenen alanlarda depolanabiliyor.

GEÇİRGEN YOLLAR VE PARKLAR OLUŞTURULDU

Sünger şehir uygulamalarında yalnızca parklar kullanılmıyor. Geçirgen yollar ve kaldırımlar da yağmur suyunun yüzeyden toprağa geçmesini sağlayan sistemin parçaları arasında bulunuyor. Yapay sulak alanlar ise suyun tutulabileceği başka bölgeler oluşturuyor.

Sistemin temel amacı, yoğun yağış sırasında büyük miktardaki suyun aynı anda kanalizasyon altyapısına ulaşmasını engellemek. Bunun yerine yağmur suyunun şehir içerisinde farklı noktalarda tutulması, emilmesi ve depolanması amaçlanıyor.

ŞEHİRLER NASIL DEV BİR SÜNGERE DÖNÜŞÜYOR?

Parklar, yeşil alanlar, geçirgen yüzeyler ve yapay sulak alanlar birlikte kullanılarak yağmur suyunu tutabilen bir şehir altyapısı oluşturuluyor. Çin’de uygulanan projelerde bu alanlar, şiddetli yağış sırasında suyun şehir içerisindeki hareketini kontrol etmek için kullanılıyor.