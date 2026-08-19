Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling bölgesinde yaşayan çiftçi Mintu Roy, ünlü RMS Titanic gemisinden esinlenerek tasarladığı evinin inşaatını sürdürüyor. Çocukluk döneminde katıldığı bir festivalde gördüğü Titanik biçimindeki geçici ibadet yapısından etkilenen Roy, ailesiyle birlikte yaşamak için bu mimariyi seçti.

Projeyi hayata geçirmek istediğinde inşaat mühendislerinin fikri gerçekçi bulmaması ve yüksek bütçeler talep etmesi üzerine Roy, tasarımı ve yapımı tek başına üstlendi. İnşaat tekniklerini öğrenmek amacıyla Nepal’e gidip duvarcılık eğitimi alan çiftçi, kısıtlı bütçesi nedeniyle yapımı aşamalı olarak devam ettiriyor.

AİLENİN KATKISIYLA YÜKSELEN YAPI

Ölçüleri yaklaşık 12 metre uzunluk, 4 metre genişlik ve 9 metre yükseklik olarak belirlenen 3 katlı yapının iç mekanında görkemli bir merdiven, ahşap işlemeler, bir ana güverte ve kontrol odası tasarlanıyor. Aile, hem projeye iş gücüyle destek veriyor hem de geçimlerini sağladıkları tarımsal faaliyetlerden artırılan bütçeyi inşaata aktarıyor.

Yapının en üst katının ileride aileye ek gelir sağlaması amacıyla restoran veya çay ocağı olarak işletilmesi planlanıyor. Yapım süreci devam etmesine rağmen özgün mimarisiyle dikkat çeken ev, bölgeyi ziyaret edenlerin ve basının ilgisini çeken bir nokta konumunda bulunuyor.