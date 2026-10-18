Piramitleri, Eyfel Kulesi kopyası ve devasa küresel ekranı Sphere ile sıra dışı mimarinin dünyadaki başkenti sayılan Las Vegas, ufkunu değiştirecek yeni bir projeye ev sahipliği yapıyor.

Dünyaca ünlü Hard Rock markası, şehrin kalbinde devasa bir elektro gitar şeklinde tasarlanan 201 metre yüksekliğindeki yeni otel ve casino projesinin inşaatına tüm hızıyla devam ediyor.

YENİ DEVİR BAŞLIYOR

Yeni dev yapının yükseldiği alan, Las Vegas tarihinin en sembolik mekânlarından birine ev sahipliği yapıyordu. 1980’lerin sonunda inşa edilen ve patlayan yapay yanardağıyla yıllarca turistlerin odak noktası olan efsanevi The Mirage, 16 Temmuz 2024'te kapılarını sonsuza dek kapattı.

Hard Rock projesi kapsamında Mirage’ın dış yapısı korunup içi tamamen boşaltılırken, yanardağın bulunduğu alana dev gitar kule yerleştiriliyor. Bu değişim, Las Vegas'ın geleneksel konseptlerden teknolojinin ön planda olduğu yeni nesil mimariye geçişinin en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.

HER KATI BİRBİRİNDEN FARKLI

Geleneksel gökdelenlerin aksine düzensiz ve kavisli bir forma sahip olan gitar kule, inşaat dünyasında tam anlamıyla bir mühendislik sınavı olarak görülüyor.

Gitarın kıvrımlı gövdesi nedeniyle binadaki her katın genişliği, ağırlık dağılımı ve boyutu birbirinden farklı tasarlandı.

Yapı, iki ana beton çekirdek etrafında yükseliyor ve içi çelik kablolarla güçlendirilmiş özel beton döşemelerle destekleniyor.

Çift tonlu mavi cam ve LED kaplamayla donatılan bina, geceleri gitar tellerinden çıkan lazer ışıklarıyla kilometrelerce uzaktan görülebilecek.

2027 İNŞAATI TAMAMLANACAK

İnşaatı 2027 yılında tamamlandığında 42 katlı bir dev haline gelecek olan Hard Rock Las Vegas, yaklaşık 3.700 oda ve devasa bir eğlence kompleksine sahip olacak.

Bu devasa yatırım aynı zamanda Las Vegas'ın ekonomik dönüşümünü de özetliyor. Şehirde sadece kumara dayalı gelirlerin oranı 1990'lardaki seviyelerin yarısına düşerken, yeni dönemde turistler daha çok devasa görsel şovlar, lüks konaklama ve benzersiz mimari deneyimler için bölgeye çekilmek isteniyor.