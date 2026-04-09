Çin’in Guangdong eyaletinin merkezi olan Guangzhou şehrinde, Zhujiang Nehri kıyısında inşa edilen ve "Guangzhou Çemberi" (Guangzhou Circle) olarak adlandırılan yapı, modern mimari ile geleneksel Çin sembolizmini bir araya getiriyor. İtalyan mimar Joseph di Pasquale tarafından tasarlanan bina, alışılagelmiş gökdelen formlarının dışına çıkan dairesel yapısıyla dikkat çekiyor.

DAİRE ŞEKLİNDE BİR TASARIMA SAHİP

Yapı, tasarım aşamasında antik Çin hanedanlıklarında kullanılan ve "Bi diski" olarak bilinen ortası delik yeşim taşlarından esinlenilerek projelendirildi. 138 metre yüksekliğe sahip olan binanın merkezinde 48 metre çapında dairesel bir boşluk bulunuyor. Bu boşluk, estetik bir tercih olmanın yanı sıra binanın maruz kaldığı rüzgar yükünü azaltma işlevi de görüyor.

SONSUZLUK RAKAMINI OLUŞTURUYOR

Binanın nehir kıyısındaki konumu, görsel bir illüzyonun oluşmasına imkan tanıyor. Yapının suya düşen yansıması, ana gövdeyle birleştiğinde Çin kültüründe şans, bolluk ve bereketi temsil eden "8" rakamını ve sonsuzluk sembolünü oluşturuyor.

TOPLAM 33 KATTAN OLUŞUYOR

Toplam 33 kattan oluşan Guangzhou Çemberi, yaklaşık 85.000 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Binanın dış cephesi altın rengi panellerle kaplanmış olup, bu tercih yapının hem modern bir finans merkezi kimliğini hem de antik parayı çağrıştıran kültürel referansını destekliyor. Yapı günümüzde Guangdong Plastik Borsası'nın genel merkezi ve çeşitli ticari ofisler için idari merkez olarak hizmet veriyor.

2013 yılında tamamlanan bina, Çin’deki hızlı kentsel gelişim sürecinde inşa edilen ve yerel kültürel kodları küresel mimari trendlerle birleştiren önemli bir yapısal örnek olarak literatürde yer alıyor.