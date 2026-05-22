Florida Everglades’in ekosistemini tehdit eden devasa Birmanya pitonlarına karşı doğa kendi çözümünü üretmiş olabilir. Bilim insanları, bölgenin en ünlü leşçillerinden birinin, bu istilacı devlerin üremesini durdurabilecek bir "suikastçıya" dönüştüğünü keşfetti: Akbabalar.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Florida Üniversitesi (UF) araştırmacıları, radyo telemetri yöntemiyle takip ettikleri bir piton yuvasına ulaştıklarında beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Normalde yumurtaları imha etmek için bölgeye giden ekip, yuvanın üzerinde daireler çizen ve aktif bir şekilde ziyafet çeken dört akbaba ile karşılaştı.

Araştırmanın sonuçları, akbabaların oldukça stratejik hareket ettiğini gösteriyor:

Bitki Örtüsü Kaldırılmış: Akbabalar, yumurtaları koruyan yoğun bitki örtüsünü temizleyerek yuvayı tamamen açığa çıkarmış.

Hassas Vuruş: İncelenen 17 yumurtanın tamamı akbaba gagalarıyla delinmiş; içerikleri ya tamamen tüketilmiş ya da parçalanmış.

Anne Piton Çaresiz: Yuvanın sadece 12 metre ötesinde sığ suda bekleyen dişi piton, akbabaların bu baskınını engelleyemedi.

"Gaga izleri her şeyi kanıtlıyor." – UF Vahşi Yaşam Ekolojisi ekibi, yuvada akbabalardan başka hiçbir yırtıcı izine rastlamadı.

DOĞAL DENGE YENİDEN KURULUYOR

Birmanya pitonları, Everglades'teki yerel memeli nüfusunu bitirme noktasına getirmişti. Ancak bu son keşif, yerel türlerin bu "istilacı devlere" karşı uyum sağlamaya başladığını gösteriyor. Sadece akbabalar da değil; ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), bölgedeki su mokaseni yılanlarının da genç pitonlarla beslendiğini raporladı.

GELECEĞE YENİ UMUT IŞIĞI

UF Yardımcı Doçenti Melissa Miller, piton üremesini durdurmak için yuvaları izlemeye ve yumurtaları toplamaya devam ettiklerini belirtiyor. Ancak akbabaların bu sürece dahil olması, insan müdahalesine gerek kalmadan piton popülasyonunun baskılanabileceğine dair büyük bir umut doğurdu.