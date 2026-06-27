Çin'in Kunshan şehrine bağlı Huaqiao bölgesinde inşa edilen ve "Kunshan Piramidi" olarak anılan 18 katlı sıra dışı bir konut binası, modern mimariyle geleneksel çizgileri bir araya getiriyor.

Tam gerçek bir piramit olmasa da iki dikey duvarının yanı sıra 45 derecelik açıyla eğim verilen diğer iki cephesi sayesinde piramit görünümü kazanan bina, ülkenin en popüler turistik cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Masters Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan ve 2013 yılında tamamlanan yapı, ilhamını Uzak Doğu’nun meşhur basamaklı Çin pirinç teraslarından alıyor.

Alışılmışın dışındaki bu kademeli tasarım, binadaki her daireye geniş birer açık hava terası sunarak estetik bir görsel şölen oluştursa da birtakım pratik zorlukları da beraberinde getiriyor.

Yapının karmaşık ve eğimli mimarisi, günlük yaşamın en temel ihtiyaçları olan iç mekân aydınlatması ile doğal havalandırma konularında mühendisleri zorluyor.

Aynı zamanda geleneksel binalara kıyasla yangın güvenliği yönetimini de güçleştiren bu yapısal deha, tüm bu mimari meydan okumalara rağmen Çin'in en dikkat çekici ve ikonik konut projeleri arasında yer alıyor.