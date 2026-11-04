"One London" adı verilen ve 309,6 metre yüksekliğe ulaşması hedeflenen 74 katlı süper gökdelen, kentin simge yapılarından Shard ile aynı boyuta ulaşarak Londra'nın finans merkezi "Square Mile" bölgesinin en yüksek binası unvanını ele geçirecek.

Yaklaşık 154 bin metrekarelik dev bir ticari kullanım alanına sahip olacak projede, A sınıfı lüks ofislerin yanı sıra kentin en yüksek halka açık seyir terası ile 11. katta yer alacak özel bir bahçe de bulunacak.

ÖNCE KULAYİ YIKACAKLAR

Ancak bu rekor projenin yükselebilmesi için öncelikle inşaat alanında bulunan ve 1960'lı yıllarda inşa edilen eski St Helen’s kulesinin yıkılması gerekiyor. Sıradan binaların aksine yukarıdan aşağıya doğru asma çelik kirişlerle inşa edilmiş olan bu yapının yıkımı, mühendisler için adeta kabusa dönüştü.

Çatının sökülmesi halinde binanın anında çökme riski bulunması sebebiyle ekipler, her kata 700 tondan fazla çelik destek yerleştirerek yapıyı tersine çevirmek ve klasik bir binaya dönüştürmek zorunda kaldı.

Yapımı yalnızca bir yıl süren kulenin kontrollü yıkımının ise 2027 yılına kadar sürmesi öngörülüyor.

HATA KABUL ETMEYEN HASSASİYETLE İLERLENİYOR

Her gün 678 binden fazla kişinin çalıştığı ve ofis boşluk oranının yüzde 2'nin altına indiği finans merkezinin göbeğinde yürütülen bu dev çalışma, çevresindeki tarihi kiliseler ve yoğun yaya trafiği nedeniyle hata kabul etmeyen bir hassasiyetle ilerliyor.

Roma dönemine kadar uzanan iki bin yıllık katmanların üzerinde yer alan bölgede, olası antik kalıntıların inşaatı durdurma ihtimali ile gürültü ve toz denetimleri en üst seviyede tutuluyor. Yıkım sürecinin 2027'de tamamlanmasının ardından One London'ın inşasına resmen başlanması ve gökdelenin kentin siluetini baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor.