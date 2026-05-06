Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken yapı, bugün çağdaş sanat müzesi olarak kullanılıyor. Binanın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise dış cephesinde kullanılan yüzlerce yarı saydam akrilik panel. Çelik iskelet sistemi üzerine kurulan yapı, iç bölümde kolon kullanılmadan geniş sergi alanları oluşturulmasına imkan sağlıyor.

GECELERİ DEV EKRANA DÖNÜŞÜYOR

Müzenin en dikkat çekici detaylarından biri de 'BIX' adı verilen dijital cephe sistemi oldu. Binanın dış yüzeyine yerleştirilen yüzlerce ışık sayesinde yapı, geceleri dev bir ekrana dönüşebiliyor. Bu sistem üzerinden animasyonlar, sanat çalışmaları ve farklı görseller yansıtılabiliyor.

Uzmanlara göre yapı yalnızca mimarisiyle değil, mühendislik çözümleriyle de dikkat çekiyor. Çift eğimli özel akrilik panellerin sıcaklık değişimlerine dayanabilecek şekilde geliştirildiği belirtiliyor. Ayrıca yapının bazı bölümlerinde enerji üretimine yardımcı olan sistemlerin kullanıldığı ifade ediliyor.

TARİHİ ŞEHRİN ORTASINDA 'UZAY GEMİSİ' GİBİ DURUYOR

Kunsthaus Graz’ın modern ve sıra dışı görüntüsü, Graz kentindeki klasik Avrupa mimarisiyle büyük kontrast oluşturuyor. Bu nedenle yapı yıllardır hem turistlerin hem de mimarlık meraklılarının ilgisini çekiyor. Bazı kişiler binayı 'uzay gemisine', bazıları ise dev bir canlıya benzetiyor.

Müze bugün yalnızca sergilere değil, dijital sanat etkinliklerine ve farklı kültürel organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Yapı, çağdaş mimarinin en sıra dışı örneklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.