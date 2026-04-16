Güney Kore denince akla gelen ultra modern binaları ve ışıltılı mağazaları bir kenara bırakın. Seul'ün kalbinde, Sinseol-dong ve Dongmyo bölgelerinde her hafta sonu kurulan bit pazarı, dünyanın en ilginç ticaret fenomenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 30 blok boyunca yayılan bu devasa açık hava pazarında, lüks saatlerden antika sigara paketlerine, askeri kıyafetlerden ünlülerin film setlerinden kalan eşyalarına kadar her şeyi bulmak mümkün.

"Tereddüt Eden Kaybeder": Lüks Markalar Poşette

Bu pazarın altın kuralı çok basit: Gördüğün an almalısın! Burada 10 dakika boyunca bir saatin gerçek olup olmadığını düşünenler, genellikle 20 dakika sonra geri döndüklerinde o ürünün bir başkasının poşetine girdiğini görüyor. Fiyatlar o kadar düşük ki, piyasa değeri 650 dolar olan profesyonel ses ekipmanlarını 20 dolara kapatan şanslı "avcılar" bile var. Bazı ziyaretçiler buradan aldıkları hazineleri internette yeniden satarak ciddi bir ek gelir kapısı oluşturmuş durumda.

Moda Dünyasının "Gizli" İlham Kaynağı

Dongmyo'nun kaotik ve tozlu sokakları sadece ucuz mal arayanları değil, dünyaca ünlü tasarımcıları da kendine çekiyor. Prada ve Asics gibi dev markalarla çalışan tasarımcıların, bu sokaklardaki "yaşlı yerli tarzından" ilham aldığı biliniyor. 1970'lerin pop şarkılarının yükseldiği dükkanlar arasında dolaşan üniversite öğrencileri, Instagram videolarında gördükleri o nadir vintage parçaları yakalamak için saatlerce kıyafet yığınlarını altüst ediyor.

Viking Baltasından Elektronik Sigaraya

Bu pazarın ruhunu tek bir tezgahta görmek mümkün. Yan yana duran bir tava, tek kullanımlık bir elektronik sigara ve neredeyse bir metrelik bir balta... Satıcıların "yatak odasında zevk garantisi" veren ürünlerden, "kasları sıkılaştıran" mucizevi aletlere kadar bitmek bilmeyen satış konuşmaları, bölgedeki "çılgın hazine avı" enerjisini besliyor.

Hüznün Başladığı Yerden Trendlerin Merkezine

Bu pazarın kökenleri aslında hüzünlü bir tarihe, 1960'ların Kore Savaşı sonrasına dayanıyor. O dönemde hayatta kalmak için eşyalarını satmaya başlayan insanların kurduğu bu kültür, bugün WhatsApp gruplarında en iyi parçaları paylaşan bir topluluğa dönüşmüş durumda. Yetkililer ara sıra devriye gezip hoparlörlerle uyarı yapsa da, pazarın popülaritesi o kadar yüksek ki, bu durdurulamaz döngü her hafta sonu Seul sokaklarını ele geçirmeye devam ediyor.

Türkiye'de de Benzeri Var

Aslında Seul Bit Pazarı gibi yerlerde devam eden bu şehir içi hazine avı kültürü Türkiye'de de başlamış durumda. Öyle ki, Avcılar ve Kadıköy Bit Pazarı gibi yerlerde değerli ürünleri hızlıca kapıp internette ilgili kişilere yüksek değerlerden yeniden satmayı kendine meslek edinmiş kişiler var. Özellikle iyi durumdaki bazı eşyalar ilgilileri tarafından yüksek ücretler ödenerek alınabiliyor.