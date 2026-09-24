Şehir merkezindeki tren istasyonu ile kent merkezini birbirine bağlayacak yeni yaya ve bisiklet yolu projesi kapsamında yapılan alt geçit kazılarında, şu ana kadar toplam 61 insan iskeleti gün yüzüne çıkarıldı. Temmuz ayında başlayan çalışmalarda ortaya çıkan bu tarihi kalıntılar, kentin ulaşım projesinde ciddi bir aksamaya yol açtı.

Şehir merkezindeki Queensgate kavşağının altındaki kazılarda bulunan kemiklerin, 1970'lerdeki metro inşaatı sırasında boşaltıldığı sanılan 18. ve 19. yüzyıllara (Gürcü ve Viktorya dönemleri) ait eski bir kilise mezarlığından kaldığı anlaşıldı.

Yerel yönetim yetkilileri, İngiltere Adalet Bakanlığı’nın prosedürleri ve dini kurallar gereği, bulunan tüm iskeletlerin Oxford Arkeoloji uzmanlarının nezaretinde tek tek çıkarılıp inceleneceğini açıkladı. İncelemelerin ardından kalıntılar, İngiltere Kilisesi’ne ait başka bir mezarlığa götürülerek törenle yeniden defnedilecek.

Arkeolojik kazıların titizlikle sürdürülmesi nedeniyle normalde 40 haftada tamamlanması planlanan yol çalışması toplamda 11 hafta rötara uğradı. Bölgede sadece küçük bir alanın kaldığını belirten yetkililer, tarihi kalıntılara saygı gösterilerek yürütülen bu hassas sürecin ardından yol yapımına kaldığı yerden devam edileceğini bildiriyor.