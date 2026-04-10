Rusya Demiryolları (RJD), Moskova’nın finans merkezi Moskova-Siti’de yer alan ve şehrin en yüksek yapılarından biri olan "Moscow Towers" gökdelenini satışa çıkarma kararı aldı.

Şirketin içinde bulunduğu ağır borç yükü nedeniyle nakit akışı sağlama arayışına girmesiyle birlikte, bu devasa mülk için 280 milyar ruble (yaklaşık 162 milyar 348 milyon Türk Lirası) bedel belirlendi. 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan ihale, Rus gayrimenkul piyasasının bugüne kadarki en büyük işlemlerinden biri olmaya aday.

63 KATTAN OLUŞUYOR

Toplam 242 bin 500 metrekarelik bir alana sahip olan kompleks, ortak bir zemin üzerinde yükselen 287 metre yüksekliğindeki iki kuleden oluşuyor. Modern mimarinin tüm imkanlarını barındıran 63 katlı binada, Face ID (yüz tanıma) teknolojisiyle çalışan 72 asansör, 210 lüks apartman dairesi, 111 ofis alanı ve bin 219 araçlık dev bir otopark bulunuyor. İki yıl önce 193 milyar ruble bedelle satın alınan mülkün değerinin, faiz oranları ve pazar koşulları nedeniyle kısa sürede ciddi oranda arttığı gözleniyor.

RUSYA'NIN EN BORÇLU ÜÇÜNCÜ KURUMU

RJD, bu gökdeleni satın aldığında 17 binden fazla çalışanını tek bir merkezde toplayarak yıllık 13 milyar ruble tasarruf etmeyi planlıyordu. Ancak şirketin mali tablosundaki bozulma, bu stratejik plandan vazgeçilmesine neden oldu. Forbes'un verilerine göre Rusya'nın en borçlu üçüncü kurumu olan RJD'nin toplam borç yükü, 2024 yılında 3 trilyon ruble seviyesindeyken 2025 sonu itibarıyla 4 trilyon ruble sınırına dayandı.

Şirketin bankalar ve hükümetle borç yapılandırma görüşmelerini sürdürdüğü bu kritik dönemde, gökdelen satışı en önemli kurtuluş reçetelerinden biri olarak görülüyor.