1999 yılında hizmete açılan köprü, ağustos ayında kaldırma mekanizmasında yaşanan arıza nedeniyle kullanıma kapatılmıştı. Onarım çalışmaları henüz başlamadan köprünün bir bölümünün suya düşmesiyle yapı daha da ağır hasar aldı.

KÖPRÜNÜN BİR BÖLÜMÜ SUYA DÜŞTÜ

Bristol Limanı üzerinde bulunan ve yayaların karşı kıyıya geçmesini sağlayan Pero's Bridge'in bir bölümü, 31 Ekim'de suya düştü. Kentin simge yapıları arasında gösterilen köprüde yaşanan olayın ardından güvenlik önlemleri alındı.

Yaya trafiğine kapalı olması olası bir faciayı önlerken olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Köprünün hasar gören bölümünün nasıl kaldırılacağı ve yapının yeniden kullanıma açılıp açılamayacağı ise merak konusu oldu.

ONARIMI İÇİN MİLYONLARCA STERLİN HARCANACAK

İrlandalı sanatçı Eilis O'Connell tarafından tasarlanan köprü, yüksek teknelerin limandan geçebilmesi için açılabilen orta bölümü ve boynuz şeklindeki heykelleriyle tanınıyor. Ancak ağustos ayında yapılan rutin bir test sırasında kaldırma mekanizması arızalanınca köprü kullanıma kapatılmıştı.

31 Ekim gecesi saat 23.00 sıralarında orta bölümün kaymasıyla yapının bir kısmı suya gömüldü. Çökme sırasında hidrolik sistemin zarar görmesi nedeniyle limana az miktarda yağ sızdı. Çevre ekipleri sızıntıyı temizlemek için çalışma başlattı.

Köprünün onarımı için daha önce 1,5 milyon sterlini aşan bir maliyet öngörülmüştü. Belediye, hasarlı parçaların tersaneye taşınarak onarılmasını planlıyor. Son olayın onarım takvimini değiştirip değiştirmeyeceği ise mühendislerin incelemesinin ardından netleşecek.