Kentte yol kenarlarında yetişen meyveler, özellikle olgunlaşma döneminde dikkat çekiyor. Ancak normal şartlarda tüketilebilen bu meyvelerin şehir içindeki yetişme koşulları, sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getiriyor.

MEYVELERİN YENMEMESİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Shenzhen Belediyesi'nin yeşil alanlardan sorumlu yetkilileri, yol kenarındaki mango ve diğer meyve ağaçlarının öncelikle şehir peyzajı için yetiştirildiğini belirtiyor. Araç egzozları, yol tozu ve ağır metal içeren parçacıklar, ağaçların meyvelerinde kirlenme riski oluşturuyor.

Üstelik ağaçların bakımında kullanılan tarım ilaçları da önemli bir risk kaynağı. Yetkililer, özellikle yol kenarındaki mangoların koruyucu torbalar kullanılmadan yetiştiğini, kabuklarında böcek delikleri ve çeşitli hasarlar görülebildiğini ifade ediyor.

Bu nedenle dallarında bol miktarda meyve bulunsa da vatandaşlara bunları koparıp tüketmemeleri tavsiye ediliyor.

PEKİ NEDEN BU KADAR ÇOK MEYVE AĞACI DİKİLİYOR?

Meyvelerin tüketilmesi önerilmese de Shenzhen'de mango, liçi, yenidünya ve benzeri ağaçlar şehir düzenlemesinde kullanılmaya devam ediyor.

Yetkililere göre özellikle mango ve bazı diğer tropikal meyve ağaçları, bölgenin sıcak ve nemli iklimine kolayca uyum sağlıyor. Yıl boyunca yeşil kalmaları, geniş gölgelik alanlar oluşturmaları ve bakım maliyetlerinin uygun olması da tercih edilmelerinde etkili oluyor.

Bu ağaçlar yaz aylarında sokakların serinlemesine yardımcı olurken tozun ve trafik gürültüsünün azaltılmasına da katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, yol kenarlarında ve parklarda yetişen meyvelerin görüntüsü ne kadar çekici olursa olsun tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.