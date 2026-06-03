Portsmouth Water ve Southern Water ortaklığında yürütülen proje, Hampshire'daki Havant, Leigh Park ve Rowlands Castle bölgeleri arasında yer alıyor. Tamamlandığında yaklaşık 8,7 milyar litre su depolama kapasitesine sahip olacak rezervuarın, bölgenin uzun vadeli su güvenliğinde kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

SU KITLIĞI ENDİŞESİ PROJEYİ HIZLANDIRDI

Uzmanlara göre Birleşik Krallık son yıllarda daha düzensiz yağışlar, nüfus artışı ve eskiyen altyapı nedeniyle su kaynakları üzerinde ciddi baskı hissediyor. Çevre Ajansı'nın tahminleri, ülkede 2050 yılına kadar günlük milyarlarca litrelik su açığı oluşabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle yeni rezervuar projeleri hükümet tarafından stratejik altyapı yatırımları arasında değerlendiriliyor.

Havant Thicket Rezervuarı'nın temel amacı yalnızca su depolamak değil. Proje sayesinde Hampshire'daki dünyaca ünlü Test ve Itchen tebeşir nehirlerinden çekilen su miktarının azaltılması ve bölgedeki hassas ekosistemlerin korunması hedefleniyor.

DEV PROJEDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

2026 yılı başında projede önemli bir mühendislik aşaması tamamlandı. Ana rezervuar setinin altında yer alacak özel çelik bariyer sistemi başarıyla monte edildi. Yaklaşık 20 ton ağırlığındaki yapının kurulumu için ekipler günler boyunca aralıksız çalıştı. Proje yetkilileri bunu rezervuarın güvenli şekilde su tutabilmesi açısından önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriyor.

İnşaat çalışmalarının 2030'lu yılların başına kadar sürmesi bekleniyor. Rezervuar tamamlandıktan sonra tamamen dolmasının da birkaç yıl alacağı belirtiliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye günlük milyonlarca litre ek su sağlanabilecek ve gelecekte yaşanabilecek kuraklık dönemlerine karşı daha güçlü bir altyapı oluşturulacak.