Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Mert Dövme Sucukları'nın üretiminde et yerine sakatat, özellikle kalp kullanıldığı belirlendi. Bakanlık, bu durumu kamuoyuyla paylaşarak, söz konusu ürünlerin halk sağlığını tehlikeye attığını vurguladı. Bu tespit, Eskişehir’de büyük bir tepkiye yol açarken, halk arasında güven kaybına sebep oldu.

TÜKETİCİLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI!

Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında ve yerel çevrelerde Mert Dövme Sucukları’na karşı boykot çağrıları yapmaya başladılar.

Tüketiciler, “Sucuk diye kalp yediriyorlar, bu nasıl bir vicdansızlık?” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Markaya duyulan güvenin ciddi şekilde sarsıldığı bu dönemde, halk arasında büyük bir öfke oluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür gıda güvenliği ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıkılaştırarak benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağını duyurdu. Bakanlık, üreticilere yönelik denetimlerin artırılacağını ve gıda güvenliğini sağlamak için gereken adımların atılacağını belirtti.

FİRMA HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Mert Dövme Sucukları cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tüketiciler, markanın bu skandala nasıl yanıt vereceğini merakla bekliyor.