Slovenya üzerinde alışılmadık bir rota izleyen küçük bir uçak, son günlerde havacılık meraklılarının ve Reddit kullanıcılarının radarındaydı. Flightradar24 uygulamasında "sarkaç" benzeri hareketler sergilediği görülen uçağın gizemi, uçuş verilerinin analiz edilmesiyle çözüldü.

Her şey, bir Reddit kullanıcısının Ljubljana semalarındaki tuhaf uçuş rotasını paylaşmasıyla başladı. Flycom Technologies şirketine ait Diamond DA-42 NG Twin Star tipi uçağın pazar günü gerçekleştirdiği iki uçuşun toplamda sekiz saati aşması ve başkent üzerinde titizlikle çizilmiş zikzaklar oluşturması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İncelemeler, 42.M013 seri numaralı bu uçağın sadece pazar günü değil, son haftalarda neredeyse her gün Slovenya semalarında benzer paternlerle uçtuğunu ortaya koydu.

ŞEHİRLERİN DİJİTAL İKİZİ ÇIKARILIYOR

Havacılık meraklılarının "Ljubljana 3 boyutlu olarak taranıyor olabilir mi?" sorusu, şirketin resmi verileriyle doğrulandı. Flycom Technologies tarafından yürütülen proje, Slovenya Cumhuriyeti Jeodezi İdaresi (GURS) için hazırlanan kapsamlı bir Döngüsel Lazer Tarama (CLSS) projesi.

2023 ile 2025 yılları arasını kapsayan proje kapsamında şirket, Slovenya'nın tüm yüzeyini üç aşamada dijital ortama aktarıyor:

Birinci Aşama: Ljubljana ve çevresini kapsayan orta bölge.

İkinci Aşama: Maribor ve doğu Slovenya.

Üçüncü Aşama: Kıyı şehirleri ve batı Slovenya.

Uçağın bu sıra dışı rotasının arkasında yatan teknoloji ise LiDAR (Işık Algılama ve Menzil Belirleme). Uçaktan yere gönderilen lazer ışınları, hedeflerin mesafesini ölçerek yeryüzünün santimetrik doğrulukta 3 boyutlu haritalarını oluşturuyor.

Ancak bu tarama sadece şekillerle sınırlı değil. Uçak aynı zamanda RGB+NIR görüntüleme teknolojisini kullanıyor. Bu yöntem, klasik renkli fotoğraflara (RGB), insan gözünün göremediği yakın kızılötesi (NIR) verilerini ekliyor. Bu hibrit teknoloji; orman sağlığının analizinden arkeolojik keşiflere, sel risk yönetiminden şehir planlamasına kadar pek çok kritik alanda hayati veri sağlıyor.

Reddit'teki tartışmalarla gündeme gelen bu "gizemli" sarkaç hareketleri, aslında Slovenya'nın gelecekteki modern haritalarının temelini oluşturan devasa bir mühendislik çalışmasının ayak izleri olarak kayıtlara geçti.