Sivas’ta Kızılırmak’ın kent yaşamına kazandırılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında nehir çevresinde yeni sosyal alanlar oluşturulacak. Toplam 684 bin metrekarelik alanı kapsayan proje, dört etap halinde hayata geçirilecek.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE SPOR ALANLARI YAPILACAK

Fadlum Irmağı’ndan tarihi Eğri Köprü’ye kadar uzanan bölgede yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, kafeler ve yeme-içme mekanları planlanıyor. Projede ayrıca 24 dükkandan oluşan Sokak Lezzetleri Alanı da yer alacak.

İlk etapta 65 bin metrekarelik alanda çalışmalar yürütülüyor. Bu bölüm için 239 milyon TL yatırım yapılırken ikinci etapta ise dolgu çalışmaları sürüyor.

TARİHİ EĞRİ KÖPRÜ DE PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Yaklaşık 800 yıllık tarihi Eğri Köprü, projenin önemli noktalarından biri olacak. Köprünün aydınlatılması ve çevresinin düzenlenmesiyle tarihi yapının ziyaretçiler için bir uğrak noktası haline getirilmesi hedefleniyor. Projeye ilişkin çalışmaların Anıtlar Kurulu’na sunulması planlanıyor.

İLK İKİ ETAP İÇİN HEDEF 2029

Projenin birinci ve ikinci etaplarının 2029 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Üçüncü ve dördüncü etapların ise 2030 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.