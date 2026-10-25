Oyuncu Begüm Kütük, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un karmaşasından uzaklaşarak bahçeli bir eve taşındığını açıklamıştı. Yalova’ya yerleştiği yönündeki iddiaların ardından konuşan Kütük, İstanbul’dan kopmadığını belirterek yeni yaşamının ayrıntılarını anlattı.

“ŞEHİRDEN KOPMADIM”

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre Begüm Kütük, Göktürk’te katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’un merkezinde yaşadığını ve şehrin yoğunluğundan bunaldığını anlatan oyuncu, taşınma kararının yanlış yorumlandığını söyledi.

Kütük, “Şehirden kopmadım. Yalova’ya taşındığım iddia edildi. Tam olarak öyle olmadı, sadece şehre yakın ancak doğayla iç içe, sakin bir yaşamı tercih ettim. Kedileri, köpekleri ve tüm hayvanları seviyorum. Orada kendimi çok huzurlu hissediyorum” dedi.

“EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIK”

Pandemi sonrasında sağlığın önemini daha iyi anladığını belirten Begüm Kütük, yaşamındaki önceliklere de değindi.

Oyuncu, “Ne para ne de şöhret, sağlıktan daha önemli değil” sözleriyle sağlıklı yaşamın kendisi için taşıdığı önemi vurguladı.