İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı’nda düzenlenen protestolar sırasında, eylemcilerin Şehzade Camii ve mezar taşlarına zarar verdiğini öne sürdü.

Hükümete yakın bazı medya kuruluşları da eylemcilerin camiye saygısızlık yaptığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart’ta gerçekleştirilen grup toplantısının ardından bu konuya dair açıklamalarda bulunmuştu...

Erdoğan, marjinal grupların Şehzadebaşı Camisi'nin yanındaki kabristanı yerle bir ettiğini söylemişti...

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

-Ey Özgür Özel, herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar. Bu nasıl iştir? Bu kabristanları yıkmanın kime ne faydası var?

-Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz? Hepsi tarih, hepsi eser olarak muhteşem eserler. Bu eserleri ne yazık ki bu ahlaksızlar, bu edep yoksunu namussuzlar orada gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. Orada tarih yatıyor.

Tarihi eserleri yıkmaya yeltenmenin yenilir yutulur bir iş olmadığını vurgulayan Erdoğan, yargıyla bu işin üzerine gittiklerini, yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceklerini söylemişti...

ÖZEL'DEN CEVAP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün Şehzadebaşı Camii'ndeki mezarlığı ziyaret etmişti...

"Buranın kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı var" diyen Özel," İBB olarak görev talebimiz var. Buradaki taşların her birinin onarılması lazım. Kültür Bakanlığı da vermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İBB RESTORE ETTİ

Tartışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İBB Miras ekipleri zarar gören mezar taşlarını restore etti.

Cami içinde polislerle top oynayan İBDA-C üyelerinin ve güreş tutan kişilerin görüntüleri sosyal medyada tepki toplamıştı...

Bu olayların ardından cami imamının verdiği bir fetva da gündeme geldi.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

İmamın camide cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir konuşmasında, Saraçhane eylemlerine atıfta bulunarak, "Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye’de bile bitti o iş. Türkiye’de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın! Aklınızı başınıza alın. İnsanlara hakaret ederek, küfür ederek değil dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından camideki bazı kişiler imamı destekledi ve alkışladı.