Şehzadebaşı Camii'ne giden grubun arasında olan, 'Camilerimize sahip çıkıyoruz Allah'ın izniyle' paylaşımı yapıp TV'lerde röportaj veren Ahmet Bostancı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 10 Kasım'da hakaretler ettiği için gözaltına alınan isim olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da, Saraçhane Meydanı'ndaki Şehzadebaşı Camisi'nde bulunan mezarlıktaki tarihi mezar taşlarının kırıldığı görüntülerin ardından İBDA-C’nin gençlik örgütü Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı iftar programını iptal ederken cami önünde eylem yaptı.
İftar saatinde Şehzadebaşı Cami’sine gelen bir grup İBDA-C’li genç tekbir getirerek "Cenk, cihat, şehadet!" sloganı attı.
Grup içerisinde yer alan bir kişiye ilişkin olarak SÖZCÜ TV Para Politika sunucusu Özlem Gürses önemli bir detayı paylaştı.
Grup içerisinde yer alan Ahmet Bostancı'nın 10 Kasım'da Atatürk'e hakaretten gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
SARAÇHANE'DEKİLERE COP VE GAZ, İBDA-C ÜYELERİNİN SIRTINI SIVAZLAYARAK UZAKLAŞTIRMA
Polisin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki buluşmalarda sert müdahalesi gündem olurken küfürler savuran ve kız öğrenci yurdu önünde tekbirler getiren İBDA-C grubundakilerin sırtını sıvazlayarak alandan uzaklaştırması da dikkat çekti.