Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 1’inci Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde bulunan CHP İlçe Başkanlığı binasına dün akşam saat 21.30 sıralarında taşlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda parti binasının camları kırılırken, eylemi gerçekleştiren şahıs hızla bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Kısa bir süre sonra 35 yaşındaki şüpheli Y.T., Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendi isteğiyle teslim oldu. Gözaltına alınan Y.T.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, belediyede işe girme konusunda sıkıntılar yaşadığını ve eylemi bu yüzden gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi.
Saldırının duyulmasının ardından ilçe binası önünde kalabalık bir grup toplandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek bölgeye gelerek incelemelerde bulunurken, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Mert Özkösemen de saldırıyı kınayarak binada sadece maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Emniyet ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.