Manisa ile İzmir sınırları arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda, endemik bir tür olan Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) çiçeklenme dönemine girdi. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak Nisan ayının sonu ile Mayıs ayının başında açan laleler, biyolojik ömürlerinin kısalığı nedeniyle doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Baharın gelişiyle birlikte bölgeye akın eden ziyaretçiler, sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen bu nadir türü yerinde gözlemliyor.

KORUMA ALTINDAKİ TÜR İÇİN REKOR CEZA

Manisa lalesi, biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı denetim altında tutuluyor. Çevre Kanunu uyarınca, koruma altındaki bu bitkiyi koparan, yerinden sökerek zarar veren veya ticari amaçla kullanan şahıslara yönelik uygulanan idari para cezası miktarı 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl 557 bin 212 TL olan ceza miktarı, bu yıl yapılan artışla birlikte 699 bin 645 TL olarak belirlendi.

FOTOĞRAFÇILARIN 10 GÜNLÜK MESAİSİ BAŞLADI

Kısa çiçeklenme süresi nedeniyle doğa fotoğrafçıları, endemik laleleri görüntülemek için Milli Park içerisinde belirli bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Bölgeyi ziyaret eden fotoğrafçılar, kentin simgesi haline gelen bu türün korunmasının önemine dikkat çekerken, lalelerin sadece görsel bir değer değil, ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Güvenlik birimleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, çiçeklenme süresi boyunca kaçak söküm olaylarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

Yetkililer, Manisa lalesinin neslinin devam edebilmesi için tohum dökme sürecinin kritik olduğunu, bu nedenle bitkiye fiziksel müdahalede bulunulmaması gerektiğini hatırlattı. Spil Dağı’nın yüksek rakımlı bölgelerinde yoğunlaşan lalelerin doğal ortamında izlenmesi teşvik edilirken, yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.