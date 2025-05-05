ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan David DeCook, 'Crater of Diamonds' Eyalet Parkı'nda ailesiyle yürüyüş yaparkenyerde gördüğü parlak nesneyi önce çöp zannetse de kısa sürede gerçeği fark etti. Nesnenin, değeri binlerce doları bulan 3,81 karatlık kahverengi elmas olduğu anlaşıldı.

"ŞEKER SANDIM MEĞER ELMASMIŞ"

Daily Mail'in haberine göre ilk anda nesnenin alüminyum bir şeker ambalajı olduğunu düşünen DeCook, nesneyi eline alındığında gerçek ortaya çıktı. Bu, doğrudan toprağın üzerinde duran nadir bir elmas parçasıydı...

Elmas, 24 Nisan'da resmi olarak kayıtlara geçirildi. Park yetkilileri, bu elmasın 2025 yılında şu ana kadar bulunan en büyük taş olduğunu açıkladı.

YAĞMUR SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Park Müdür yardımcısı Waymon Cox'a göre DeCook'un şansı sadece tesadüf değildi. Nisan ayı boyunca bölgede 30 cm'den fazla yağmur yağdı. Bu yağış, toprağın üst katmanlarını yıkayarak altında kalan ağır taşları, mineralleri ve elmasları yüzeye çıkardı. DeCook'un gezdiği bölgede bir gün önce yaklaşık 2.5 cm yağmur yağdığı belirtildi.

DEĞERİ AZ BUZ DEĞİL...

Bakır tonlarında, metalik yapıya sahip değerli taşı köpeğinden esinlenerek "Dük Elması" olarak adlandıran David DeCook, henüs elmasla ne yapacağına karar veremediğini belirtti. Ancak uzmanlara göre bu nadir taşın değeri 3.800 ila 19.000 dolar (yaklaşık 733 bin TL) arasında değişiyor.