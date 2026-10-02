Şeker boğazına kaçtı, personel canını kurtardı

Olay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde yaşandı. Nefes borusuna şeker kaçan vatandaşa müdahale eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli, hayatını kurtardı.

Olayın ardından kurumun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşın nefes almakta zorlandığı ve personelin heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı.

"İLK YARDIM HAYAT KURTARIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda nefes borusuna şeker kaçan bir vatandaşımız, personelimizin dikkati ve hızlı heimlich manevrası müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğru zamanlama ve bilinciyle hayat kurtaran mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İlk yardım hayat kurtarır" denildi.