Olay, akşam saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası'nın alt giriş kısmındaki kamyon bekleme alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyoncular A.E. ile C.Y. arasında sıraya girme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., yanındaki bıçakla C.Y.'yi bacağından yaraladı.
YARALI KAMYONCU HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan C.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kamyoncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ BIÇAKLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından C.Y.'yi bıçakladığı iddia edilen A.E., polis ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.