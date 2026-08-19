Beyaz et sektöründen sonra şeker sektörüne de operasyon yapıldı. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmaya yapılan operasyonda 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2025 yılı en büyük 500 sanayi şirketi araştırmasında 455’inci sırada yer alan Sunar Mısır, operasyon yapılan firmalar arasında yer aldı. İSO İkinci 500 listesinde 124’üncü sırada bulunan Tat Nişasta, 156’ncı Beşan Nişasta, 397’nci Ak Nişasta ve 474’üncü Seyidoğlu Gıda operasyon yapılan firmalar arasında en dikkat çekici isimler oldu.

BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Şirketler hakkında birçok suçlama bulunuyor. Bazı firmaların iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi. Ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin maltodekstrin, glukoz, nişasta, fruktoz ve benzeri isimlerle faturalandırıldı. Faturalarda gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürünün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu belirlendi.

İşte tüm şirketler:

Operasyon yapılan diğer 20 şirket ise şöyle sıralandı: “Aktaşlar Et Gıda, Anadolu Gıda, Artı Endüstriyel, Beylerbeyi Lokum, Emelce Gıda, Gaziantep Pazarlama, GSF Gıda, Hasal Tarım, Hastürk, Karamehmetler, Kervan Gıda, Küçükmeral, Natura Gıda, Nurs Lokman, Özdey Gıda, Saf Naturel, Seyyidler, Suluca, Uğurlu Helva, Sugabee Şekerleme.”