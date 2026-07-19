Hazırlanan taslağa göre vergi, içeceklerin içerdiği şeker miktarına göre kademeli olarak uygulanacak. 100 mililitrede 5 gramın altında şeker bulunan ürünler vergiden muaf tutulurken, 5 ila 8 gram arasında şeker içeren içeceklerden litre başına 26 cent, 8 gramın üzerindeki ürünlerden ise litre başına 32 cent ek vergi alınması öngörülüyor. Düzenlemenin 2028 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

AMAÇ ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTMAK

Hükümet, yeni vergiyle üreticilerin daha düşük şeker içeren ürünler geliştirmesini ve tüketicilerin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Düzenlemenin yılda yaklaşık 650 milyon euro gelir sağlaması bekleniyor. Elde edilecek kaynağın sağlık sistemi ve koruyucu sağlık çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü de uzun süredir şekerli içeceklerin daha yüksek oranda vergilendirilmesini öneriyor. Kuruma göre bu tür uygulamalar, aşırı şeker tüketimini azaltarak obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların görülme sıklığını düşürmeye yardımcı olabiliyor.

İÇECEK SEKTÖRÜ TEPKİLİ

İçecek üreticileri ise planlanan vergiye karşı çıkıyor. Sektör temsilcileri, maliyet artışının doğrudan tüketicilere yansıyacağını ve tek başına şeker vergisinin obezite sorununu çözmeye yetmeyeceğini savunuyor.

Tasarı henüz yasalaşmış değil. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor. Bu süreçte vergi oranları, kapsamı ve uygulanacağı ürün gruplarında değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.