Bir beslenme uzmanı, şeker ve tatlandırıcı kullanmanın olumsuz etkileri konusunda uyardı. Genellikle tatlılarda, çaylarda ve kahvelerde kullanılan şeker neredeyse hiçbir temel besin öğesi içermeyen, rafine bir bileşiktir. Ancak, bazı insanlar şekerin yerine yapay tatlandırıcıları tercih ediyor. Peki, bu ne kadar doğru bir seçim?

Özellikle yaygın olarak kullanılan yapay tatlandırıcı, glikoz ve fruktozdan oluşan bir karbonhidrat olup, hızlı bir şekilde kan dolaşımına emilir. Bu da glikoz seviyelerinde artışa yol açarken, bu durum bazı bireyler için sağlık riski oluşturabilir. Beslenme uzmanı Maria Merino, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, insanların şeker yerine tatlandırıcı kullanmalarının daha zararlı olabileceğini belirtti. Merino, şekerin mikrobiyota üzerinde zararlı bir etkisi olmadığını söylese de tatlandırıcıların bu anlamda daha olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savunurken, "Bir bisküvi yediğinizde, şeker veya yağ içeriyor olabilir ama hiçbir şey doğrudan mikrobiyotaya zarar vermez. Ancak tatlandırıcılar fermentasyona yol açar ve bu, mikrobiyotaya daha zararlıdır" ifadelerine yer verdi.

BAĞIMLILIK YARATIYOR

Aynı videoda doktor Jaume Fontanals, şekerin kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere neden olabileceğini belirtti ve bunun uzun vadede metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Fontanals, "Şeker, insülin ve glikoz seviyelerinin artmasına neden olur, bu da zamanla metabolizmanızı yavaşlatır" şeklinde konuşurken, bu tür tüketimlerin gelecekte daha az metabolik esneklikle sonuçlanabileceğini aktardı.

Doktor Fontanals, her gün azar azar şeker tüketmenin bağımlılık yaratabileceği konusunda uyarırken, "Bağırsaklarınızdaki belirli bakteri türlerini beslerseniz, onlar buna alışır ve şeker veya tatlandırıcıları bırakmak çok zorlaşır" şeklinde konuştu.