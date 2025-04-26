Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıya yoğun ilgi vardı.
Şekip Mosturoğlu, son dönemde alınan başarısız sonuçlara dikkat çekerken: "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez.
Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır." diye konuştu.
KUTLUALP DİVAN'A KATILDI
Fenerbahçe'de eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Divan Kurulu toplantısına geldi.
Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısına geldi. Toplantıda Kutlualp’in başkan adaylığını resmen duyurması bekleniyor.
Hakan Bilal Kutlualp ve Ali Koç yönetimini son dönemde sıkça eleştiren İlhan Ekşioğlu Divan Toplantısı'nı birlikte takip etti.