Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

''BU CEZALAR TARİHTE BAŞKA HİÇBİR KULÜBE VERİLMEMİŞTİR''

Fenerbahçe'nin söz konusu "düzen" hakkında uzun yıllardır açıklamada bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu hatırlatan Mosturoğlu, "İçinde bulunduğumuz ay içinde Türk futbolunda önemli gelişmelere şahit olduk. Bizler bu konuları dile getirirken rakiplerimiz bunların gerçekle örtüşmediğni söylüyorlardı. Fenerbahçe Kulübüne ve kulübü temsil eden kişilere bu süreçte çok büyük, rekor cezalar verildi. Bu cezaların tamamı Türkiye futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilmiş cezalardır. Bu cezalar tarihte başka hiçbir kulübe verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

''KÜME DÜŞENLERİ VE ŞAMPİYONLARI BELİRLEMİŞTİR''

Fenerbahçe'nin, rakipleri tarafından uzun yıllardır sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçlandığını aktaran Mosturoğlu, şöyle devam etti:

"Yıllardır bu kürsüden yaptığımız konuşmalarımızda haykırdığımız 'Türk futbolunda gözlerimiz önünde trajik bir tiyatro oynanıyor' sözlerimiz gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Biz reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Bugün haklılığımız acı şekilde tescil edilmiştir. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nın tutuklanmış olması yıllardır karşı karşıya olduğumuz organize yapının adli mercilerce ortaya çıkarılması demektir. Liyakatin unutulduğu, maç almanın MHK Başkanı'nın 2 dudağı arasında olduğu bir iklimde adil oyundan bahsedilemez. Tutuklu bulunan MHK başkanının kişisel tercihleriyle görev alan hakemler, küme düşenleri ve şampiyonları belirlemiştir."

''İSTEĞİMİZ NETTİR! KİŞİLERİN DEĞİL, SİSTEMİN KÖKTEN DEĞİŞMESİDİR''

Hakemlerin iç işleriyle ilgili ifadeler verdiklerini ancak bunun yeterli olmadığını anlatan Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler bu hakemlerin yaşadıklarını tüm boyutlarıyla savcılık makamıyla paylaşmasını bekliyoruz. Hakemlik müessesesinin amatörden Süper Lig'e kadar nasıl bır kayırmacılık, haksızlık sarmalına girdiği görülmektedir. Hakemlerin şike ve teşvik suçundan tutuklandığı süreçte kimse adil oyundan bahsedemez. Temennimiz yapılacak etkin soruşturma kapsamında işlendiği düşünülen suçların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Hukuki süreçler geliştikçe bu sürece dahil olacağız. UEFA'nın Türk futbolundaki olağanüstü gelişmelere bakarak gözlemci gönderdiği bir dönemdeyiz. Rakiplerimizin TFF veya MHK için attıkları istifa çığlıkları adil olmayan düzeni değiştirmek için değil, kendi çıkarlarına döndürmek içindir. İsteğimiz nettir. Kişilerin değil, bu sistemin kökten değişmesidir. Güvenin kuruma ve sisteme karşı duyulması gerektiğidir. Türk futbolunun bu düzenle ileriye gitmesi mümkün değildir. Türk futbol sisteminde kurumsal köklü değişiklik için bir araya gelmezsek Türk futbolu UEFA denetimine girmekten kurtulamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bizim mücadelemiz kişilerle değil, bozuk düzene karşıdır."