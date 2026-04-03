Futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis talep edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, karardan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Mosturoğlu, “Mert Hakan’ın tahliyesine karar verildi. Çok mutluyuz. Duruşma Haziran'a ertelendi. Bir dahaki duruşmada olmazsa takip eden duruşmalarda umarım Mert Hakan'ın beraat ettiğinin de müjdesini veririz. Savunma yapan bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Başka camialardan da insanlar geldi. Futbolcu olarak Metehan Baltacı, Serdar Dursun ve eski, yeni sporcular geldi. Bunun da dostluk için vesile olabileceğini düşünüyorum. Rekabet sahada olsun, sportif açıdan sürsün. Buralarda da dostluk kazansın. Kötü günlerde hep bir arada olalım" ifadelerini kullandı.