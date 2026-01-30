Karadağ, bir seks skandalıyla sarsıldı.

Pobjeda gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski istihbarat direktörü Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı’nda genel müdür Mirjana Pajkovic, gizli bir ilişki yaşıyordu.

Ancak, Vuksic’in evli, Pajkovic’in bekar olduğu bu ilişkiye ait seks kasetinin sosyal medyada paylaşılması büyük yankı uyandırdı.

Skandalın ardından önce Vuksic, ardından Pajkovic görevlerinden istifa etti.

‘TEHDİT EDİLDİM’

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yer aldıkları öne sürülen Pajkovic ile Vuksic, birbirlerini kaseti sızdırmakla suçladı.

Görevinden “kişisel nedenlerle” istifa ettiğini açıklayan Pajkovic, savcılığa başvurdu ve kadınlara saldırıya uğradıklarında seslerini yükseltme çağrısı yaptı.

Pajkovic, Vuksic’in kasetle kendisini sessiz kalması için tehdit ettiğini ileri sürdü.

Hukukçu olan Vuksic ise suçlamaları reddetti, telefonunun Pajkovic tarafından çalındığını ve bilinmeyen bir numaradan, anayasa mahkemesinde hâkim adaylığından vazgeçmezse ses kaydının sızdırılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.