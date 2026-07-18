Seksolog tarafından 4 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir anket, cinsel ilişki sonrasındaki ilk dakikaların çiftler arasındaki bağın geleceğini doğrudan şekillendirdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre her 10 kişiden yaklaşık 9'u, cinsel ilişkiden sonraki dakikaların çiftler arasındaki duygusal bağı güçlendirdiğine inanıyor. Katılımcıların önemli bir bölümü bu özel anları ilişkinin temel direklerinden biri olarak görürken, yaklaşık her iki kişiden biri ise partnerinin ilişki sonrasındaki tavırları nedeniyle derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtiyor.

Seks sonrası paylaşım, ilişkinin kendisinden bile önemli olabilir

Anket sonuçları, cinsel birlikteliğin hemen ardından geçen sürenin çiftlerin gözünde ne kadar kritik bir yer tuttuğunu ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılanların her 10 kişiden yaklaşık 9'u (%87), cinsel ilişkiden sonraki dakikaların çift arasındaki duygusal bağı ve güveni güçlendirmeye yardımcı olduğunu düşünüyor.

Bunun yanı sıra katılımcıların %68'i, bu zaman dilimini cinsel ilişkinin kendisi kadar önemli olarak değerlendirirken, %9'u ise cinsel ilişki sonrasındaki paylaşımın ilişkinin kendisinden bile daha önemli olduğunu ifade ediyor.

Çiftlerin ilk tercihi: Sarılmak ve sohbet etmek

Araştırma, cinsel ilişkinin ardından en çok ihtiyaç duyulan duygusal temas biçimlerini de ortaya koydu. Katılımcıların ilk tercihi %36 ile sarılmak, kucaklaşmak ve fiziksel teması sürdürmek oldu. İkinci sırada ise %29 ile yatakta baş başa sohbet etmek yer aldı.

Uzmanlara göre bu kısa ama anlamlı zaman dilimi, çiftler arasındaki samimiyet, güven ve duygusal yakınlığı güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

En büyük 3 romantizm katili: Telefon, soğukluk ve yataktan kaçış

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de cinsel ilişki sonrasındaki olumsuz davranışlar oldu. Yaklaşık her iki kişiden biri (%48), partnerinin ilişki sonrasındaki tutumları nedeniyle kendisini hayal kırıklığına uğramış ve değersiz hissettiğini söyledi.

Katılımcılara göre ilişkiye en çok zarar veren üç davranış ise şöyle sıralandı:

%27: Cinsel ilişki biter bitmez cep telefonuna yönelmek veya sosyal medyada vakit geçirmek.

%17: Sevgi göstergesinde bulunmamak, arkasını dönüp yatmak ya da partneriyle göz teması kurmamak.

%16: Cinsel paylaşım sona erer ermez yataktan kalkıp banyoya ya da başka bir odaya gitmek.

Davranışlar gerçek duyguları ele veriyor

Anket, cinsel ilişki sonrasındaki davranışların çiftler tarafından yalnızca günlük alışkanlıklar olarak görülmediğini de ortaya koydu.

Katılımcıların %83'ü, partnerlerinin cinsel ilişki sonrasında sergilediği tavırların; kendilerine duyduğu ilginin, ilişkideki memnuniyet düzeyinin ve aralarındaki gerçek duygusal yakınlığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu düşünüyor.