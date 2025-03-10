Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, 2025 yılı Şubat ayında Çin iç piyasasında 680 bin elektrikli otomobil satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,7'lik büyük bir artışa işaret ediyor. Çin'in elektrikli araç pazarı, hızla büyümeye devam ediyor.

Yeni Enerji Araçları (NEV) satışları, 2025 yılının ilk iki ayında toplamda 1,43 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,5 oranında bir artış gösterdi. NEV'lerin toplam otomobil satışları içindeki payı ise Şubat ayında yüzde 49,5'e yükseldi.

Yerli üretim elektrikli araçlar, NEV satışlarının önemli bir kısmını oluşturdu. 2025 yılı Şubat ayında yerli yapım elektrikli araçların NEV satışları içindeki payı yüzde 70'e ulaştı.

Çin, "Yeni Enerji Aracı" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, yakıt hücreli, elektrikli ve hibrit araçların üretiminde küresel liderliğini sürdürmeye devam ediyor. 2024 yılı itibariyle, Çin’de üretilen bu tür araçların sayısı 13 milyona ulaşarak, dünya genelindeki toplam üretimin yüzde 60'ını oluşturmuştu.