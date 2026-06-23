ABD merkezli teknoloji ve yazılım devi Oracle, operasyonlarını yapay zeka teknolojileri doğrultusunda yeniden yapılandırma kararı alarak son bir yılda dünya genelinde yaklaşık 21 bin çalışanının işine son verdi.

Şirketin yayımladığı son yıllık rapor, bu büyük çaplı tensikatı gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre, 31 Mayıs 2026 itibarıyla firmanın tam zamanlı personel sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 162 bin seviyesinden yaklaşık 141 bine geriledi.

Şirket raporunda, operasyonlar genelinde yapay zeka teknolojilerinin devreye alınmasının iş gücünde azalmaya yol açtığı ve bu durumun gelecekte de devam edebileceği açıkça ifade edildi.

Şirket iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne denk gelen bu tensikat, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapılarına yüz milyarlarca dolar harcayan teknoloji firmaları arasındaki genel eğilimin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kıdemli personelin internet ortamındaki paylaşımları, nisan ayında "önemli" ölçüde işten çıkarma yapıldığını gösterirken, operasyonun tam boyutu ancak yıllık raporun sunulmasıyla netleşti.

MİLYARLARCA DOLAR MALİYETE ULAŞTI

BBC'de yer alan habere göre, gerçekleştirilen bu kitlesel işten çıkarmalar, Oracle'a son bir yılda yaklaşık 1,8 milyar dolar kıdem tazminatı ve diğer yeniden yapılanma maliyeti olarak yansıdı. Bu rakam, bir önceki mali yıldaki 374 milyon dolarlık yeniden yapılanma faturasına kıyasla çok ciddi bir artışı temsil ediyor.

Yeniden yapılanma çalışmalarının işleyişte bazı kesintilere yol açabileceği uyarısında bulunan Oracle, sürecin belirli rollerde vasıflı iş gücü sıkıntısı doğurabileceğini ve kazançları etkileyebilecek bir verimlilik kaybıyla sonuçlanabileceğini de kaydetti.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞÇİ KIYIMI

Yapay zeka devleri OpenAI ve Meta için veri merkezleri kurma yarışında olan Oracle'ın, bu yıl altyapı çalışmalarına en az 50 milyar dolar harcamayı planladığı biliniyor. Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Larry Ellison tarafından kurulan şirket, yapay zekaya yatırım yaparken iş gücünü azaltan tek aktör değil.

Google, Amazon ve Meta bu yıl teknolojiye toplu olarak yaklaşık 650 milyar dolar aktarmayı planlarken, dünya çapında 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan Amazon, gelecek yıl yapay zeka yatırımlarına 200 milyar dolar harcayacağını açıklayarak büyük teknoloji şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Ancak bu devasa yatırımlarla eş zamanlı olarak Amazon da birkaç turda yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

İstihdam takip firmalarının tahminlerine göre, yapay zeka odaklı bu dönüşüm rüzgarı nedeniyle sektör genelinde son bir yılda 100 binden fazla teknoloji çalışanının işine son verildi.