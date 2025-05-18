Evsizlik, hayatta kalma mücadelesi ve yeniden ayağa kalkma çabası... Glover’ın hikâyesi, şöhretin ardındaki kırılgan gerçekleri gözler önüne seriyor.

KAPAĞA ÇIKAN İLK İNGİLİZ

Bir zamanlar erkek dergisi Playboy’un ilk İngiliz kapak güzeli olarak adını duyuran Louise Glover (42), şöhret dolu günlerinin ardından zor bir hayat mücadelesi veriyor. Hugh Hefner’ın ünlü Playboy Malikanesi’nde yaşamış olan Glover, geçirdiği bir estetik ameliyatın ardından modelliği bırakmak zorunda kaldı.

SPOR EĞİTMENLİĞİ ÇARE OLMADI

Ameliyat sonrası ölümden dönen ve kariyerini sonlandıran Glover, yaşamına spor eğitmeni olarak devam etti. Ancak ekonomik krizin etkisiyle işler giderek azaldı ve maddi zorluklar yüzünden evsiz kaldı.

"TEK İSTEĞİM GÜVENLE UYUMAK"

Şimdilerde yol kenarındaki çalılıklarda kurduğu bir çadırda yaşam mücadelesi veren eski model, tekne ev alabilmek için internet üzerinden bağış kampanyası başlattı. Glover, “Tek istediğim kapısını kilitleyip güvenle uyuyabileceğim bir yer” sözleriyle içinde bulunduğu durumu özetledi.

AMELİYAT DÖNÜM NOKTASI OLDU

Glover’ın yaşadığı dönüşüm, gösteri dünyasının parlak ışıkları altında yaşanan kırılgan hayatlara bir kez daha dikkat çekti. Evsizliğe sürüklenen ünlü modelin hikâyesi, hem sosyal medyada hem de yardım platformlarında büyük yankı uyandırdı.