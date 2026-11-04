Özellikle son yıllarda yaşanan aşırı yağışların ardından hız kazanan proje, dünyanın en kapsamlı yağmur suyu toplama sistemlerinden birini oluşturmayı amaçlıyor.

8 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Dubai yönetimi tarafından açıklanan Tasreef projesi kapsamında, kentin yağmur suyu drenaj altyapısına 30 milyar Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi (yaklaşık 8,2 milyar dolar) yatırım yapılacak.

Yeni sistemle yağmur suyunun toplanması ve tahliye edilmesi için geniş çaplı tüneller, yer altı hatları ve bağlantılı altyapı tesisleri oluşturulacak. Böylece yoğun yağışlarda cadde ve sokaklarda biriken suların daha hızlı uzaklaştırılması sağlanacak.

GÜNDE 20 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA SU TAHLİYE EDİLECEK

Dubai Belediyesi'nin paylaştığı bilgilere göre yeni altyapı tamamlandığında kentin yağmur suyu tahliye kapasitesi yüzde 700 artırılacak. Sistem, günde 20 milyon metreküpten fazla yağmur suyunu tahliye edebilecek şekilde tasarlanıyor.

Projenin 2033 yılında tamamlanması planlanıyor. Çalışmalarla yalnızca mevcut su baskını sorunlarının azaltılması değil, gelecekte iklim değişikliği nedeniyle yaşanabilecek aşırı hava olaylarına karşı da kentin korunması amaçlanıyor.

Dubai yönetimi, yeni drenaj ağı sayesinde yerleşim alanlarının, yolların ve kritik altyapı tesislerinin şiddetli yağışlardan daha az etkilenmesini hedefliyor.