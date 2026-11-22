Beş yıl sürecek proje kapsamında Bristol genelinde 200'den fazla sulak alan oluşturulacak veya mevcut alanlar yeniden düzenlenecek. Sokaklardan evlerin bahçelerine, nehir kıyılarından şehir merkezindeki limana kadar birçok noktada uygulanacak çalışmalarla Bristol'ün İngiltere'nin ilk resmî Sulak Alan Şehri unvanını alması amaçlanıyor.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA SULAK ALANLAR KURULACAK

Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) adlı doğa koruma kuruluşunun öncülüğünde yürütülen projede, yağmur suyunun doğrudan kanalizasyona akması yerine doğal alanlarda tutulması planlanıyor.

Bu kapsamda sokaklara yağmur bahçeleri kurulacak, evlerin çevresinde küçük göletler oluşturulacak ve bazı nehirler yeniden taşkın ovalarıyla buluşturulacak.

Özellikle yoğun yağışlarda suyun bir bölümünü emerek depolayacak bu alanların, kanalizasyon sistemleri üzerindeki yükü azaltması bekleniyor. Böylece şehirde yağmur suyunun birikmesinden kaynaklanan su baskınlarına karşı doğal bir koruma sistemi oluşturulacak.

LİMANDA İLK UYGULAMALAR BAŞLADI

Projenin ilk adımları eylül ayında Bristol şehir merkezindeki Floating Harbour adlı liman bölgesinde atıldı. Üç farklı noktaya bitkilerle kaplı yüzen sulak alanlar yerleştirildi.

Su yüzeyinde oluşturulan bu küçük ekosistemler, kısa sürede çeşitli canlıları kendine çekmeye başladı. Benzer uygulamaların önümüzdeki yıllarda kentin başka bölgelerine de yayılması planlanıyor.

Çalışmalar yalnızca sel riskini azaltmayı değil, kuşlar, böcekler ve diğer canlılar için yeni yaşam alanları oluşturmayı da hedefliyor. Böylece şehir merkezinde doğayla bağlantılı yeşil koridorlar meydana getirilecek.

5 YILDA MİLYONLARCA STERLİN HARCANACAK

Sigorta şirketi Aviva'nın 8,9 milyon sterlinlik desteğiyle yürütülen projede, Bristol Belediyesi de yer alıyor.

Yaklaşık 160 kilometrelik su yolu ağına sahip Bristol'de bazı akarsuların üzeri yıllar içinde kapatılmış durumda. Yeni projeyle mevcut su yollarının iyileştirilmesi ve doğal alanların yeniden şehir yaşamına kazandırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, Bristol'de uygulanacak sistemin başarılı olması halinde başka İngiliz kentlerine de örnek olabileceğini belirtiyor. Projenin uzun vadeli hedefleri arasında şehrin aşırı hava olaylarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi ve İngiltere'nin ilk uluslararası akreditasyona sahip Sulak Alan Şehri olması bulunuyor.