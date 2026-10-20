Redbridge bölgesinde hayata geçirilen sistem, sağanak sırasında yağmur suyunu depolayarak yolların ve çevredeki evlerin su altında kalma riskini azaltmayı amaçlıyor.

YAĞMUR SUYUNU EMİP YER ALTINDA DEPOLUYOR

Redbridge Belediyesi, daha önce sel baskınlarının yaşandığı Seven Kings, Clayhall ve Barkingside bölgelerindeki üç yolda yeni bir altyapı çalışmasını tamamladı. Hydrorock adı verilen özel bloklar, asfaltın altına yerleştirilerek yağmur suyunu geçici olarak depolayacak şekilde tasarlandı.

Dev bir sünger gibi çalışan sistem, şiddetli yağış sırasında biriken suyu hızla içine alıyor. Depolanan su daha sonra kanalizasyon şebekesine yavaş yavaş bırakılıyor. Böylece ani yağışlarda giderlerin kapasitesinin aşılması ve sokakların su altında kalması önlenmeye çalışılıyor.

Çalışmalar kapsamında bazı yol kesimleri, yağmur suyunun yüzeyden yer altındaki bloklara geçmesini sağlayan su geçirgen kaplamalarla da yenilendi.

2,2 MİLYON LİTRE SU DEPOLANABİLİYOR

Belediyenin açıkladığı verilere göre, bu yıl tamamlanan sel önleme çalışmalarının yaklaşık 426 bin litre yağmur suyunu geçici olarak depolama kapasitesi bulunuyor. Bu miktar yaklaşık 2 bin 400 küvet dolusu suya karşılık geliyor.

Bölgede bugüne kadar kurulan tüm sel önleme sistemlerinin toplam depolama kapasitesi ise 2,2 milyon litreyi aştı. Yerel yönetim, söz konusu çalışmaları 10 yıl boyunca uygulanacak 11 milyon sterlinlik sel önleme yatırım programı kapsamında yürütüyor.

Ayrıca Clayhall, Woodford ve Hainault bölgelerinde altı yeni yağmur bahçesi oluşturuldu. Bitkilerle kaplı bu alanlar, yağmur suyunun kanalizasyona daha yavaş ulaşmasını sağlayarak taşkın riskinin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Redbridge Belediyesi, aşırı yağışların yol açabileceği zararları sınırlandırmak amacıyla benzer altyapı çalışmalarını farklı noktalarda da sürdürmeyi planlıyor.