Ula ve Fethiye ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı yollar dereye döndü. Yağış sırasında Ula ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde bir sitede yönetici olduğu belirtilen Kamuran Kaplan’ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken dağlardan gelen sel sularına kapıldı.

Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen otomobil, bir ağaca takılarak durabildi. Araçtan çıkan Kaplan ise sel sularından korunmak için ağaca tırmandı.

AĞACA TIRMANARAK KURTARILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Merdiven ve halat kullanarak ağaca ulaşan ekipler, Kaplan’ı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaplan, tedbir amacıyla olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağanak yağış Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi’nde de etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı güzergâhlar dere görünümüne büründü. Vatandaşlar sağanak sırasında zor anlar yaşadı.