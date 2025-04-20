Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te şiddetli yağış nedeniyle 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel oluştu. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar, eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, sel sularına kapılıp, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

YIKIM KARARI VERİLMİŞ

Özel İdare tarafından mühürlenen işletme hakkında yıkım kararı verildiği de anlaşıldı. Ancak yıkım kararına rağmen 'Sisli Vadi' adı altında sosyal medyada tanıtılan bungalov evlerin, vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'karma çiftlik' olarak gösterildiği tespit edildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen tesislerin tanıtımının, sosyal medya hesaplarından, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle yapıldığı belirlendi.

SANIKLAR İÇİN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, tesis sahibi Bülent Bayrak hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi. Keşan'da yakalanan Bayrak ile firma yöneticileri Sevcan Ulutürk ile Cenan Aydın tutuklandı. Ulutürk ile Aydın, daha sonra avukatlarının itirazı sonrası tahliye edildi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianame, Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, tutuklu Bayrak ile şirket yöneticilerinden Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 3 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

3 SANIĞA HAPİS CEZASI

Davanın 8'inci duruşmasında, savcının 'olası kasttan' cezalandırılmalarını istediği tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 11 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti. Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'ün adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMASI

Olaya ilişkin Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturmasının yanında İçişleri Bakanlığı da Mülkiye Teftiş Kurulu üzerinden selde tesiste yaşananlarda kamu görevlilerinin ihmalinin bulunup bulunmadığını soruşturdu. Müfettiş soruşturmasında kaçak olarak faaliyet gösteren tesisle ilgili eski 2 valinin de aralarında bulunduğu 12 kamu görevlisi hakkında adli soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla soruşturma izni verildi. Soruşturma izni olayın yaşandığı Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

DANIŞTAY İTİRAZLARI REDDETTİ

Soruşturma izni verilen kamu görevlileri hakkında 'Tesisteki usulsüz yapılaşmaya göz yummak, 'Tesisin kaçak faaliyet göstermesine göz yummak', 'Yapı tadil zaptı düzenlenene kadar tespit ve işlem yapmamak', 'Mühür kırılarak tesisin faaliyetine göz yummak', 'Ruhsatsız tesisin yıkımını gerçekleştirmemek', ‘Tesisteki ruhsatsız yapılaşmayı ve ticari faaliyeti tespit edip İl Özel İdaresi'ne bildirmemek' ve 'Kimlik bildirme kanununu uygulamamak' suçlamaları yer aldı.

Kamu görevlileri, karara itiraz etti. Danıştay 1'inci Dairesi itirazı reddetti. Danıştay, dosyayı adli soruşturma için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.