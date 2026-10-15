İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"- Bugünkü yağışlar neticesinde bir vatandaş elektrik çarpması, 3 vatandaşımız ise boğulma sebebiyle yaşamını yitirmiştir. 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapılmıştır, arama çalışmaları sürmektedir.
- İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde valilerimiz koordinasyon sağlamaktadır. İstanbul 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarlardan 7 bin 456 olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul'da ihtiyacı olan vatandaşlar kamu barınma alanlarına yerleştirilmiştir.
- Ülke genelinde 58 bin personel görev yapmaktadır. Ekiplerimiz müdahale çalışmalarını sürdürmektedir."