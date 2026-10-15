İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları: "- Bugünkü yağışlar neticesinde bir vatandaş elektrik çarpması, 3 vatandaşımız ise boğulma sebebiyle yaşamını yitirmiştir. 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapılmıştır, arama çalışmaları sürmektedir. - İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde valilerimiz koordinasyon sağlamaktadır. İstanbul 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarlardan 7 bin 456 olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul'da ihtiyacı olan vatandaşlar kamu barınma alanlarına yerleştirilmiştir. - Ülke genelinde 58 bin personel görev yapmaktadır. Ekiplerimiz müdahale çalışmalarını sürdürmektedir."

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