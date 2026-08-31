



Çinli ve Hindistanlı uzmanların destek verdiği kurtarma ekipleri, sel sularının taşıdığı buz, kaya, çamur ve enkazın kapattığı tünelleri açmaya çalışıyor. Felakette Nepal ve Çin'de 900'den fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Uzmanlar, felaketin bir buzul çökmesinin ardından meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Yüzlerce ceset, Himalayalar'dan sel sularıyla sürüklenerek ülkenin ovalarına ulaşmasının ardından nemli hava nedeniyle çürümeye başladı. Kimliği belirlenemeyen çok sayıda kişinin cenazesi sığ mezarlara defnedildi.

KURTARMA EKİPLERİ KONTROLLÜ PATLAYICILAR KULLANIYOR

Nepalli yetkililer, Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde ağır hasar gören 11 hidroelektrik projesinde mahsur kaldığı düşünülen 933 işçiye ulaşılmasına odaklanıldığını açıkladı. İşçilerin büyük bölümünün yaklaşık altı tünelde çalıştığı belirtildi. Kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan fotoğraf ve videolarda, işçilerin karanlıkta ışıklar altında çamur ve kayaları temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürüttüğü görüldü. Askerler ise bir tünele girebilmek amacıyla oluşturdukları büyük çukurda fenerlerle arama yaptı.

Nepal Ordusu, ekiplerin mahsur kalan kişilere ulaşmak amacıyla su ve çamuru temizlemek için kontrollü patlamalar, ekskavatörler ve projektörler kullandığını bildirdi. İki tünele girilmesinin ardından 3 cesedin çıkarıldığı, diğer bölümlerin ise çamur altında kalması nedeniyle aramaların sürdüğü belirtildi.

Nepal Ordusu sözcüsü Raja Ram Basnet, "Büyük miktarda enkaz birikti ve bu, tünelleri açmamız konusunda büyük bir zorluk oluşturuyor. Ana odağımız tünelleri açmak" dedi.

NEPAL'DE HİDROELEKTRİK PROJELERİ HIZLA ARTIYOR

Nepalli yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada, ülkede 903 kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını, 4 bin 247 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Kayıplar arasında hidroelektrik projelerinde çalışan 933 kişinin de bulunduğu belirtildi.

Nepal Dışişleri Bakanlığı, 39 ülkeden yaklaşık 590 yabancının halen kayıp olduğunu bildirdi. Selden etkilenen bölgede 323 yabancı uyruklu olmak üzere 10 binden fazla kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Kızılhaç, felaketten 90 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini tahmin ederken, Çin felaketin iklim değişikliğinin etkileriyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Nepal'de dağlık ülkenin Himalayalar'daki su kaynaklarından yararlanarak kronik elektrik kesintilerini gidermeye ve güneydeki komşusu Hindistan'a elektrik satmaya yönelmesiyle, yüzyılın başından bu yana hidroelektrik projelerinde büyük bir artış yaşandı.

Nepal'in dağlık bölgelerindeki hidroelektrik projelerinde, dik arazide suyun taşınması için tünellere ihtiyaç duyuluyor. Bu tüneller, Himalayalar'daki nehirlerle elektrik santralleri arasındaki yüksek rakım farkından yararlanılarak elektrik üretilmesini sağlıyor.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, sel felaketini "eşi benzeri görülmemiş ve yıkıcı bir doğal afet" olarak nitelendirerek, hasarın tam boyutunun belirlenmesinin halen güç olduğunu söyledi.

NEPAL'DE YAKLAŞIK 100 ÇİN VATANDAŞINA ULAŞILAMADI

Çin tarafında yetkililer, Gyirong ilçesinde 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 546 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Pekin yönetimi, Nepal sınırındaki önemli bir geçiş noktasının yakınında bulunan Tibet'te 23 ülkeden 261 yabancı uyruklu kişinin kendilerinden haber alınamadığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün yaptığı açıklamada, Nepal tarafında yaklaşık 100 Çin vatandaşına ulaşılamadığını söyledi.

Çin kabinesinin düzenlediği toplantıda, kayıpların bulunması için tüm çabanın gösterilmesi, yetkili makamlarca bilgilendirmelerin yapılması, risk ve tehlikelerin giderilmesi ve acil durum yönetimi kapasitesinin daha da geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

GÖL VE HEYELAN RİSKİ

Nepal, genel arama-kurtarma çalışmaları için yabancı yardıma ihtiyacı olmadığını açıklasa da tünel kurtarma konusunda uzmanlıklarından yararlanmak üzere büyük komşuları Hindistan ve Çin'e başvurdu. Kurtarma çalışmaları, kötü hava koşulları ve Nepal-Çin sınırında felaket nedeniyle oluşan bir gölün taşarak Nepal'deki nehirlerde yeni sellere yol açabileceği endişesi nedeniyle birkaç kez durduruldu.

Çin devlet televizyonu CCTV, pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta Nepal tarafında meydana gelen buzul çökmesinin yakınında oluşan krater çevresindeki buzulların halen çökme riski taşıdığını bildirdi. İnsansız hava araçlarıyla çekilen görüntülerde, nehirlerin her iki kıyısında çok sayıda heyelan birikintisinin görüldüğü ve bunların yeni çökmeler ile göllerin oluşması riskini artırdığı belirtildi.

Devlet televizyonu, geçen haftaki selin "küresel ısınmanın uzun vadeli etkileri nedeniyle buzullardaki istikrarsızlıktan" kaynaklandığını aktardı.

İki Nepalli yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Nepal'in bu yılın başlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Çin'in buzul riskleri ve su seviyeleri konusunda yeterli bilgi paylaşmadığını söyledi. Yetkililer, veri paylaşımındaki eksikliğin gelecekteki afetlere hazırlık çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğinden endişe ettiklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Pekin'in Nepal'e meteorolojik ve hidrolojik verileri sürekli olarak sağladığını ve ülkenin afet yardım çalışmalarını "güçlü şekilde desteklemeye" devam edeceğini, iki ülkenin ortak çıkarlarını koruyacağını açıkladı.