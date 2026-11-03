Proje, 2012 yılında New York'u vuran Sandy Kasırgası'nın ardından gündeme geldi. Büyük yıkıma neden olan felaket, kıyı bölgelerindeki yerleşim alanlarının ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koyarken, yetkililer benzer bir felaketin yaşanmaması için parkı baştan inşa etmeye karar verdi.

PARKIN ALTINA DEV SEL DUVARI YERLEŞTİRİLDİ

East River kıyısında bulunan park, yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 2,5 ila 3 metre yükseltildi. Böylece fırtınalar sırasında kabaran deniz suyunun çevredeki mahallelere ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Parkın içine gizlenen koruma duvarları, gerektiğinde kapatılabilen dev sel kapaklarıyla destekleniyor. Yaklaşık 3,9 kilometre boyunca uzanan sistem, Manhattan'ın doğu kıyısında kesintisiz bir koruma hattı oluşturacak.

Proje yalnızca su baskınlarını önlemekle sınırlı değil. Parktaki spor sahaları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları da yenilenirken, aşırı hava koşullarına dayanıklı binlerce yeni ağacın dikilmesi planlanıyor.

1,45 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

New York Belediyesi ile ABD federal hükümetinin desteğiyle yürütülen çalışmanın toplam maliyeti yaklaşık 1,45 milyar dolar olarak açıklandı. Projenin 2026 yılı içerisinde büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor.

Parkın bazı bölümleri daha önce yeniden halkın kullanımına açıldı. Yenilenen alanlarda basketbol ve tenis sahaları, piknik noktaları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Manhattan'ın doğu kıyısında yaşayan yaklaşık 110 bin kişinin taşkın riskine karşı daha iyi korunacağını belirtiyor. Böylece normal zamanlarda dinlenme ve spor amacıyla kullanılan park, şiddetli fırtınalarda çevresindeki mahalleleri koruyan bir bariyer görevi üstlenecek.