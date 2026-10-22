Brisbane'ın kuzeyindeki Morayfield bölgesinde yer alan Buchanan Yolu üzerinde dört çeker aracını hızla sel suyunun içine süren bir sürücü, aracının stop etmesi üzerine batmaya başladı.

Sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 170 milimetre yağışın düştüğü bölgede bulunan ABC muhabiri Will Murray ve çevredeki vatandaşlardan Daniel Hainey, hızla suya girip araca doğru yüzerek sürücüyü dışarı çıkarmayı başardı.

Bölgedeki su baskınına dair görüntü çeken kameraman Liz Pickering ile olay yerinde bulunan muhabir Will Murray, aracın akıntıya kapıldığını görür görmez acil yardım hattı Triple Zero'yu aradı.

Operatörle yaptığı görüşmeyi aktaran Murray, suya atlamaya karar verdiği anı şöyle anlattı:

"Onun içeri sürdüğünü gördüm ve aracı hemen akıntı yönünde sürüklenmeye başladı, bu yüzden Triple Zero'yu aradım. Telefonda operatör bana sürücüyü görüp göremediğimi ve kendi başına kurtulup kurtulamayacağını sordu. Başlangıçta onu görebiliyordum ancak saniyeler içinde gözden kayboldu, ben de suya atlama kararını verdim"

Telefonu meslektaşı kameraman Liz Pickering'e vererek batan araca doğru yüzmeye başlayan Murray'ye, o sırada ailesiyle dışarıda olan Daniel Hainey de katıldı.

Hainey, "Aracın camı hareket edene kadar içeride biri olduğunu fark etmemiştim. Araç yavaş yavaş daha derine batmaya başladı ve işte o an 'Olamaz, bu durum iyi görünmüyor' diye düşündüm ve oraya doğru yüzmeye başladım" ifadelerini kullanarak sürücünün "çok ama çok şanslı" olduğunu belirtti.

'HAYATINI KURTARDILAR, ŞÜPHE YOK'

Araca ulaşan iki kişi, sürücüyü tahliye etmek için kapıları açmaya çalıştı. Murray kurtarma anını şu sözlerle anlattı:

"Araca ulaştığımızda en yakın kapıyı açmaya çalıştık ancak başarılı olamadık; ardından arka camı kırma düşüncesiyle aracın arkasına çıktık. Önce yolcu tarafındaki arka kapıyı denemeyi düşündüm, ayaklarımı araca dayayarak tüm gücümle çektim ve biraz da şansın yardımıyla kapı aniden açıldı. Sanırım içeri hücum eden su kapının zorlanarak açılması için bir basınç oluşturdu"

Açılan kapıdan çıkmayı başaran sürücü, Murray ve Hainey tarafından sığ sulara ve güvenli alana çekildi.

O anları kamerasıyla kaydeden kameraman Pickering ise kurtarma operasyonunu "O adamın hayatını kurtardılar. Bundan hiç şüphe yok" diyerek aktardı.

Duş alıp öğle yemeği yedikten sonra olayı değerlendiren Murray, herkesin iyi durumda olmasından büyük rahatlama duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Üçümüz de birbirimize sarıldık ve sadece derin bir rahatlama hissettik. Çok korkutucuydu ama herkesin güvende olması mutluluk verici ve durumun iyi olması rahatlatıcı. Durumun ne kadar hızlı kötüleşebileceğine bizzat tanık oldum ve bu gerçekten dehşet verici. Lütfen sel sularına araç sürmeyin."

Murray, acil durum ekiplerinin kurtarma gerçekleştikten yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine ulaştığını belirtti ve şu ifadeleri kullandu:

"Adamla sohbet ediyorduk; tabelayı görmediğini ve suyun bu kadar derin olduğunu fark etmediğini söylüyordu. Suyun ne kadar derin olduğu konusunda benim de hiçbir fikrim yoktu ve sürekli duyduğumuz ders de bu, öyle değil mi? Anlayamıyorsunuz ve gerçekten de anlaşılamıyordu; durum özellikle ciddi görünmüyordu. Ancak görüntülerde görebileceğiniz gibi araç tamamen kayboluyor, oranın tam ortasında suyun oldukça derin olduğu açık"

Kahraman ya da cankurtaran olarak nitelendirilmesi üzerine konuyu acil durum çalışanlarına getiren Murray, bu personelin yaptığı işe duyduğu saygının arttığını belirterek, "Adrenalin hala çok ama çok yüksek. İnsanların bunu düzenli olarak nasıl yapabildiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Queensland İtfaiye Departmanı ise tüm bölge sakinlerine sel sularında yüzmeme tavsiyesinde bulundu.